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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:47 ص
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الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الإثنين، 23 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس. 
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 26 38
وسط الدلتا 25 37
الإسكندرية 26 31
بلطيم 26 32
مطروح 24 31
السلوم 23 34
سيوة 25 38
بورسعيد 25 33
دمياط 25 33
العريش 24 34
رفح 23 34
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 37
رأس سدر 26 37
نخل 19 37
نويبع 28 36
طابا 23 35
كاترين 18 33
الطور 23 39
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 27 37
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 25 38
أسيوط 26 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 41
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 27 39
ابو رماد 27 38
راس حدربة 28 38
حلايب 28 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 31 42
المدينة 26 39
الرياض 29 42
المنامة 34 40
أبوظبى 33 41
الدوحة 34 43
الكويت 33 46
دمشق 18 37
بيروت 27 32
عمان 20 32
القدس 21 30
غزة 26 32
بغداد 30 43
مسقط 31 36
صنعاء 16 27
الخرطوم 27 36
طرابلس 25 40
تونس 22 23
الجزائر 20 27
الرباط 17 26
نواكشوط 23 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 18 32
اسطنبول 24 34
اسلام اباد 26 33
نيودلهى 28 34
جاكرتا 24 33
بكين 25 32
كوالامبور 25 32
طوكيو 26 37
أثينا 25 38 
روما 20 29
باريس 18 30
مدريد 20 36
برلين 17 28
لندن 18 29
مونتريال 24 30
موسكو 15 24
نيويورك 24 28
واشنطن 23 28
 

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