استعادة 4 أفدنة و13 ألف متر بمنطقة الصالحية بمركز قنا (صور)

قنا - هند المغربى

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز قنا، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ قنا،فى بيان له أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات بالزراعة على أراضى أملاك الدولة، على مساحة 4 فدان، و 6 قراريط، مخصصة لإنشاء مدرسة ومخبز وساحة للصلاة بمنطقة الصالحية التابعة لقرية الجبلاو، كما تم إزالة 3 حالات تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 14 ألف و30 متر مربع، ووجه المحافظ بإنشاء سور حول الأراضى التى تم استعادتها، ووضع لافتات تحذيرية لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى، وإزالة 5 حالات تعدى بالمبانى على أراضى الرى بمساحة 238 متر مربع بقرية أبنود مركز قنا .

أوضح الهجان أن المحافظة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المواطنين المتعدين على أراضى أملاك الدولة، ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم أثناء فتح باب التقديم لتلقى طلبات التقنين خلال الفترة من 14 يناير وحتى 14 يونيو من العام الجارى .

والجدير بالذكر أن الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة قنا، بدأت السبت الموافق 21 يوليو 2018، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية فى استرداد 19 فدان ونصف، بالإضافة إلى مساحة 14 ألف و150 متر، مُتعدى عليها بالمبانى بمركزى نجع حمادى وقفط، بينما فى اليوم التالى تم استرداد مساحة 126 فدان من أراضى أملاك الدولة بمدينتىّ أبوتشت وفرشوط .



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة