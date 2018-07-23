video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اتحاد طلبة الكويت: لجنة لتفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية بمصر

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:43 ص
اتحاد طلبة الكويت: لجنة لتفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية بمصر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف رئيس الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت بفرع مصر حمود المطيرى، عن تشكيل لجنة فى الاتحاد من أجل تفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية، ومتابعة دورتها المستندية بعد التخرج فى مصر.

وقال المطيرى – فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيعقد عدة لقاءات مع مختلف المسؤولين فى وزارة التعليم العالى، لإعطاء بعض التصورات التى تساهم فى الحفاظ على كيان التعليم، وذلك فى إطار محاربة أزمة الشهادات المزروة والحفاظ على سمعة خريجى الجامعات المصرية.

وشدد على دعم المكتب الثقافى الكويتى فى مصر، لتضييق الخناق على السماسرة والمندوبين الذين يتواطأون فى استخراج الشهادات الوهمية، معربا عن أمله فى أن تكون هناك آلية جديدة لاعتماد الشهادات، بالتنسيق مع الجامعات، ووزارة التعليم العالى، للتيقن من صحة استخراجها.

وكانت السلطات القضائية فى الكويت قد بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى بلاغات قدمتها وزارة التعليم العالى، بعد اكتشافها عددا من الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، والتى تم بموجبها تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسى الذى قام بتزويرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد طلبة الكويت بمصر يعلن اعتزامه تنظيم مهرجان طلابى خليجى

فيديو وصور.. طلبة الكويت في جامعة المستقبل يحتفلون بعيدهم القومى

أساتذة جامعة بنها يحاضرون طلاب الكويت عن بعد

الكويت

اتحاد طلبه الكويت

اعتماد الشهادات الجامعيه فى مصر

مصر

الجامعات المصريه




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة