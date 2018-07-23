اتحاد طلبة الكويت: لجنة لتفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية بمصر

الكويت (أ ش أ)

كشف رئيس الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت بفرع مصر حمود المطيرى، عن تشكيل لجنة فى الاتحاد من أجل تفقد آلية اعتماد الشهادات الجامعية، ومتابعة دورتها المستندية بعد التخرج فى مصر.

وقال المطيرى – فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيعقد عدة لقاءات مع مختلف المسؤولين فى وزارة التعليم العالى، لإعطاء بعض التصورات التى تساهم فى الحفاظ على كيان التعليم، وذلك فى إطار محاربة أزمة الشهادات المزروة والحفاظ على سمعة خريجى الجامعات المصرية.

وشدد على دعم المكتب الثقافى الكويتى فى مصر، لتضييق الخناق على السماسرة والمندوبين الذين يتواطأون فى استخراج الشهادات الوهمية، معربا عن أمله فى أن تكون هناك آلية جديدة لاعتماد الشهادات، بالتنسيق مع الجامعات، ووزارة التعليم العالى، للتيقن من صحة استخراجها.

وكانت السلطات القضائية فى الكويت قد بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى بلاغات قدمتها وزارة التعليم العالى، بعد اكتشافها عددا من الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، والتى تم بموجبها تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسى الذى قام بتزويرها.