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إيران تنتقد تصريحات بومبيو وتصفها تدخلا فى شؤونها الداخلية

الإثنين، 23 يوليه 2018 10:29 ص
إيران تنتقد تصريحات بومبيو وتصفها تدخلا فى شؤونها الداخلية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو تمثلا تدخلا فى شؤونها الداخلية، موضحا أن السياسة الأمريكية العدائية ستوحد الإيرانيين.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد وجه انتقادا للقادة الإيرانيين وشبههم "بالمافيا" وتعهد بدعم لم يحدده للإيرانيين غير الراضين عن حكومتهم.

ووصف بومبيو، الذى كان يتحدث لجمهور فى ولاية كاليفورنيا معظمه من أمريكيين من أصول إيرانية، أمس الأحد، الرئيس الإيرانى حسن روحانى ووزير الخارجية جواد ظريف بأنهما "مجرد واجهة براقة لبراعة آيات الله فى الاحتيال الدولى".

 
 

 


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