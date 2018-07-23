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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:03 م
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إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة فى دمياط

الإثنين، 23 يوليه 2018 06:27 م
إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة فى دمياط ازالة تعديات - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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شنت محافظة دمياط حملة إزالة مكبرة لإزالة كافة التعديات واسترداد حق الدولة، ضمن فعاليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والأمنية.

وأسفرت الحملة عن نجاحها اليوم فى إزالة (8) حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة (26.547) م2 بفارسكور والزرقا والسرو عبارة عن مزرعة وزير من البلوك الأبيض وآخر من الحديد وأخر من الطوب، ومنزل من البلوك ومقهى وإشغالات وحظائر وعشش من الغاب.


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