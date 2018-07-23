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الإثنين، 23 يوليه 2018 08:41 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

الإثنين، 23 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار عصام الحضرى
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

1- شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

 

2- هنيدى يسخر من تحدى كيكى: الله يرحم أيام الرقص على أغنية العب يلا

هنيدي
هنيدي

 

3- الاحتلال الإسرائيلى يستفز العرب ويهنئ المصريين بثورة 23 يوليو

اسرائيل
اسرائيل

 

4- شاهد نصيحة أحمد حلمى للآباء فى السنوات الأولى بحياة أطفالهم

 

5- جلسة تصوير لهيدى كرم بلوك "ميكانيكى".. وتعلق: الأمر لا يتعلق بارتداء فستان جميل

هيدي 1
هيدي 1

 

هيدي كرم
هيدي كرم

 

6- المتحدث باسم الخارجية: 23 يوليو لقطة مضيئة فى تاريخ مصر تكررت فى 30 يونيو

متحدث الخارجية
متحدث الخارجية

 

7- قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ

قرقاش
قرقاش

 

8- محمد صلاح يدعم حارس ليفربول بعد السقوط أمام دورتموند

محمد صلاح
محمد صلاح

 

9- محمود العسيلى ينفى صدور ألبوم جديد له بعد طرحه 10 أغانى جديدة خلال عامين

محمود العسيلى
محمود العسيلى

 

10- ريهام أيمن تنشر فيديو لخطوات أبنتها "ليليا" الأولى

 


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