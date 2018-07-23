أهم 10 بوستات اليوم.. الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تحدى kiki على "تويتر".. ويعلق: شوية هزار

شوية هزار

No. 1 kiki 😂😂 pic.twitter.com/wwLQI1QzZM — Essam El-Hadary (@ElHadary) July 23, 2018

2- هنيدى يسخر من تحدى كيكى: الله يرحم أيام الرقص على أغنية العب يلا



هنيدي

3- الاحتلال الإسرائيلى يستفز العرب ويهنئ المصريين بثورة 23 يوليو



اسرائيل

4- شاهد نصيحة أحمد حلمى للآباء فى السنوات الأولى بحياة أطفالهم

الفنان أحمد حلمي سفير النوايا الحسنة ليونيسف مصر بيشارك كل الأبهات معلومة مهمة هتساعدهم في إنهم يقوموا بدور مهم في السنين الأولى في حياة أولادهم. #السنين_الأولى_بتفرق pic.twitter.com/jQgeSQiMFs — يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) July 23, 2018

5- جلسة تصوير لهيدى كرم بلوك "ميكانيكى".. وتعلق: الأمر لا يتعلق بارتداء فستان جميل



هيدي 1



هيدي كرم

6- المتحدث باسم الخارجية: 23 يوليو لقطة مضيئة فى تاريخ مصر تكررت فى 30 يونيو



متحدث الخارجية

7- قرقاش: قطر غيرت الخطاب السياسى فى الخليج إلى الأسوأ



قرقاش

8- محمد صلاح يدعم حارس ليفربول بعد السقوط أمام دورتموند



محمد صلاح

9- محمود العسيلى ينفى صدور ألبوم جديد له بعد طرحه 10 أغانى جديدة خلال عامين



محمود العسيلى

10- ريهام أيمن تنشر فيديو لخطوات أبنتها "ليليا" الأولى