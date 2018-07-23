أمسيات شعرية ولقاءات ثقافية وعروض فنية فى احتفالات الدلتا بثورة يوليو

الإسكندرية- هناء أبو العز

ينظم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بجميع الفروع الثقافية التابعة للإقليم بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض فى الاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

يتضمن البرنامج الثقافى لقاءات: ثورة يوليو وتغيير ميزان القوة، الثورة من الملكية إلى الجمهورية، ثورة يوليو أهداف ونتائج، ثورة يوليو والمبادئ الستة، يلقيها نخبة من المفكرين إضافة إلى الأمسيات الشعرية تحت عنوان "الإبداع والثورة ومعرض رسومات الأطفال والفن التشكيلى تحت عنوان "ثورة يوليو بعيون فنان" إلى جانب العروض الفنية لفرق الإقليم المختلفة من الفنون الشعبية والموسيقى العربية، والآلات الشعبية، كما تقام احتفالية خاصة بالمركز الثقافى بمدينة طنطا مساء، احتفالا بهذه المناسبة تتضمن عرض ديفيليه فنى بالتنورة ومعرض فن تشكيلى لفنانى المحافظة من شباب المبدعين ويختتم بعرض فنى لأوبرا عربى يحكى عن بطولات الجيش المصرى.