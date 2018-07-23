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آداب عين شمس تفتح 3معامل لتنسيق المرحلة الثانية وإقبال ملحوظ لتسجيل الرغبات

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:02 ص
آداب عين شمس تفتح 3معامل لتنسيق المرحلة الثانية وإقبال ملحوظ لتسجيل الرغبات تنسيق إلكترونى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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فتحت كلية الآداب بجامعة عين شمس، 3 معامل للحاسب الآلى لتسجيل الرغبات بأول أيام المرحلة الثانية للتنسيق ، وسط توافد ملحوظ من الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم.
 
وعلقت الكلية تعليمات إرشادية للطلاب على جدران المعامل بشروط التنسيق الداخلى لكلية الآداب، والحد الأدنى لتنسيق الكليات بالجامعات، وشاشة إلكترونية تشرح إجراءات وقواعد التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات.
 
كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.
 
 
 

 


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