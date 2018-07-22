BBC: وثائق تكشف تعامل مستشار ترامب للسياسة الخارجية مع الحكومة الروسية

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى" عربى، إن وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، كشفت أن المحققين الفيدراليين يعتقدون أن مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسياسة الخارجية خلال الحملة الرئاسية عام 2016 كان يتأمر ويتعامل مع الحكومة الروسية.

وتبين الوثائق، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى طلب وحصل على ترخيص بوضع كارتر بيج تحت المراقبة بسبب علاقاته مع مسئولى المخابرات فى روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، حسبما أكد الموقع، إن ذلك يدل على أن الكرملين الروسى كان يعمل مع كارتر بيج للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

ونفى كارتر بيج أن يكون عميلا روسيا ولم توجه له التهم رسميا بعد.