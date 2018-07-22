98.04 % حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة بتنسيق الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04%، فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8%، وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%.
وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.
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