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الأحد، 22 يوليه 2018 09:46 ص
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500 صندوق قمامة للمحال التجارية للارتقاء بمستوى النظافة بحى ضواحى بورسعيد

الأحد، 22 يوليه 2018 08:09 ص
500 صندوق قمامة للمحال التجارية للارتقاء بمستوى النظافة بحى ضواحى بورسعيد صناديق قمامة - ارشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى فى بورسعيد، بأنه فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة، بمختلف المناطق والقطاعات سيتم توزيع 500 صندوق لجمع القمامة، والمخلفات على عدد من المحلات التجارية الواقعة فى نطاق الحى.

وأشار رئيس حى الضواحى فى بورسعيد، إلى أن الهدف تجميع قمامة المحلات بها على أن تقوم السيارات التابعة للحى بنقلها بانتظام لأماكن التجمع، ومصانع تدوير القمامة إلى جانب الحد من ظاهرة انتشارها أمام  المحال التجارية .

وتابع: توزيع هذه الكمية من الصناديق تأتى كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميمها بنطاق الحى، مع مراعاة أنها ستكون شرطا إلزاميا لتجديد الرخص دون استثناء، فضلا عن المتابعة المستمرة من قبل إدارة تحسين البيئة، للتأكد من وضعها أمام المحلات يصورة حضارية.

من جانبه، أكد رخا أن صناديق القمامة التى سيتم توزيعها مزودة بعجل يسهل تحركه من حيث الاستخدام، على أن  يحرر مخالفات رادعة لكل من يحاول الإخلال بمنظومة النظافة للحفاظ على البيئة.

 

 


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