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الأحد، 22 يوليه 2018 04:47 م
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وكالة روسية: العراق يتوقع زيارة رئيس روسنفت لبغداد لبحث عقود النفط الكردية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:47 م
وكالة روسية: العراق يتوقع زيارة رئيس روسنفت لبغداد لبحث عقود النفط الكردية سفير العراق فى موسكو حيدر منصور هادى
رويترز
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نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سفير العراق فى موسكو حيدر منصور هادى، قوله، اليوم الأحد، إن العراق يتوقع أن يزور الرئيس التنفيذى لشركة روسنفت إيجور سيتشن بغداد لإجراء محادثات بخصوص عقود النفط الكردية.

كانت شركة النفط الروسية الحكومية العملاقة روسنفت وقعت اتفاقا هذا العام لمساعدة إقليم كردستان العراق فى تطوير احتياطياته من الغاز وبناء خط أنابيب للغاز، مما يعزز هيمنة الشركة فى الإقليم الغنى بالنفط الذى أثار فيه استفتاء على الاستقلال توترات مع بغداد.

 

 

 


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