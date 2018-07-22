وفد جامعة طنطا يختتم برنامج التبادل الطلابى بجامعة نزوى بسلطنة عمان‎

الغربية أحمد زيادة

أقامت جامعة نزوى بسلطنة عمان حفلا ختامياً لوفد جامعة طنطا بعد أن خاضوا تجربة برنامج التبادل الطلابى فى ثلاثة أسابيع قضوها فى الجامعة اعتبارا من بداية الشهر الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد بن خلفان الرواحى، رئيس الجامعة وسعود بن ناصر بن على الصقرى مدير مركز التميز الطلابى بجامعة نزوى.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب: إن هذه المشاركة تأتى ضمن برنامج التبادل الطلابى بين الجامعات العربية والذى يهدف إلى تنويع معارف الطلاب وإكسابهم مفاهيم جديدة والتعرف على حضارات الأمم وتاريخها، إلى جانب أن هذا البرنامج فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع زملائهم بالجامعات العربية، مضيفا أن الوفد المبتعث من جامعة طنطا بلغ عددهم 10 طالبات من كافة التخصصات بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس.

وقدمت ممثلة وفد جامعة طنطا الطالبة إسلام مدحت بكلية التجارة كلمة أعربت فيها عن الشكر الجزيل لجامعة نزوى على ما قدمته لهم من معارف وخدمات، كما دعت طلاب جامعة نزوى للحضور إلى مصر أم الدنيا وزيارة جامعة طنطا العريقة صاحبة المجد المشرق الضارب فى أعماق تاريخ الجامعات المصرية كونها خامس جامعة فى مصر، متمنية لجامعة نزوى دوام الرقى والازدهار.

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا نتائج البكالوريوس بكلية التجارة دور مايو 2018

وأعلن الدكتور عادل الميهى عميد الكلية أن نسبة النجاح بشعبة المحاسبة عربى (انتظام وانتساب) بلغت 98%، فى حين بلغت نسبة النجاح بشعبة ادارة الأعمال عربى (انتظام وانتساب) 92%.

وأضاف الميهى أن نسبة النجاح بشعبة المحاسبة إنجليزى بلغت 95%، فى حين وصلت نسبة النجاح بشعبة ادارة الأعمال انجليزى حوالى 97%، فى حين بلغت نسبة النجاح بشعبة نظم معلومات الأعمال BIS للمستوى الرابع حوالى 85%.