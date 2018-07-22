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الأحد، 22 يوليه 2018 01:58 م
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وفاة 15 شخصا ونقل 12 ألف إلى المستشفيات فى اليابان بسبب موجة الحر

الأحد، 22 يوليه 2018 12:43 م
وفاة 15 شخصا ونقل 12 ألف إلى المستشفيات فى اليابان بسبب موجة الحر الطقس فى اليابان - أرشيفية
أ ف ب
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توفى 15 شخصًا على الأقل ونقل أكثر من 12 ألف إلى المستشفيات فى اليابان فى أول أسبوعين من يوليو، بحسب أرقام رسمية مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية فى العديد من المدن اليابانية، الأحد.

وتوفى 12 شخصا بسبب ضربات الشمس فى الأسبوع المنتهى فى 15 يوليو بعد وفاة 3 آخرين فى الأسبوع الذى سبق، بحسب البيانات الرسمية، ونقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات خلال الأسبوع حتى منتصف يوليو، بينما أدخل إلى المستشفى 2700 شخص فى الأسبوع الذى سبق، وفق لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

ويبدو أن موجة الحر مستمرة، فيما ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن 11 شخصا على الأقل معظمهم من المسنين لقوا مصرعهم، يوم السبت، بسبب ما يشتبه أنه ضربات شمس، والسبت تم استدعاء 3091 عربة إسعاف فى طوكيو وهو ما يعد رقما قياسيا ليوم واحد، وذكرت وكالة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة، الأحد، ستتجاوز 35 درجة مئوية فى 233 نقطة مراقبة فى أنحاء البلاد منتصف بعد الظهر، وبلغت درجة الحرارة 39.8 مئوية فى مدينة جوجو وسط البلاد بعد ظهر الأحد، بينما تجاوزت فى بعض أنحاء طوكيو 37 درجة.

وأصدرت وكالة الطقس تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد فى مناطق الجزيرة الرئيسية فى اليابان، وقالت إن "مخاطر الاصابة بضربات شمس مرتفعة جدا"، داعية المواطنين إلى شرب الماء واستخدام الستائر ومكيفات الهواء، وأوعزت وزارة التعليم إلى المدارس بتأجيل أى نشاطات خارجية فى الأيام الحارة، بعدما توفى طفل فى السادسة من العمر بعد اصابته بضربة شمس الأسبوع الماضى فى نشاط خارجى لمدرسته.

 


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