وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم تونس فى إطار رئاسة مجموعة السبع

تونس أ ش أ

أكد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، تقدير ودعم فرنسا للجهود الكبرى التى تقوم بها تونس على طريق الديمقراطية وتحقيق النمو الاقتصادى ، لاسيما فى إطار رئاسة فرنسا المقبلة لمجموعة السبع الكبار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية التونسى الباجى قايد السبسي، اليوم الأحد، للودريان الذى يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

وأكد لودريان خلال اللقاء أن دعم فرنسا لتونس يأتى من خلال تعزيز التعاون المشترك والعمل على توفير الدعم الدولى اللازم لإنجاح التجربة التونسية فى المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيزور تونس مجددا فى شهر أكتوبر المقبل، فى إطار المتابعة المشتركة لتنفيذ خريطة الطريق فى عدد من مجالات التعاون، التى حددها الجانبان التونسى والفرنسى إثر زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى تونس فى فبراير الماضي.

من جهته، اعتبر رئيس الجمهورية أن عراقة علاقات الصداقة التى تجمع تونس وفرنسا تشكّل رافدا لتدعيم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، موضحا أن تونس تحرص على تدعيم الإصلاحات السياسية الهامة التى حققتها خلال السنوات القليلة الماضية وعلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية فى ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى شامل ودائم يضمن تحقيق الاستقرار وفقا للمبادرة الرئاسية للتسوية السياسية للأزمة الليبية ومخرجات المؤتمر الدولى حول ليبيا الذى احتضنته باريس فى مايو الماضي، والتى جددت المساندة لخطة المبعوث الأممى إلى ليبيا للتقدم بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات فى ظل السلم والأمن واستقرار مؤسسات الدولة الليبية.