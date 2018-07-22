وزيرة البيئة تتفقد أعمال التطوير بمحمية رأس محمد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة ميدانية فى مدينة شرم الشيخ اليوم، يرافقها اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، لتتفقد أعمال التطوير الجارية حاليًا بمحمية رأس محمد حسبما أكد الجيولوجي محمد قطب مدير عام محميات جنوب سيناء.

وأشار مدير المحميات إلي أن أعمال التطوير بمحمية رأس محمد تشمل تطوير خدمات السائحين وزوار المحمية من البنية التحتية والعلامات الإرشادية ودورات المياه البيئية ذاتية التحليل والمظلات وتخصيص أماكن لشواء السائحين ومركز زوار المحمية الذي يتضمن مركزًا متكاملاً لجميع المعلومات عن محمية رأس محمد ومجموعة من الإرشادات التى يجب أن يتبعها الزوار، وذلك للحفاظ علي التنوع البيولوجي.

وتابع أن الوزيرة تتوجه بعد ذلك الي الموقع المطلوب تطويره لتدوير المخلفات الصلبة، ويعقب ذلك لقاء مع العاملين بالمحميات في اطار اهتمام الوزارة بتسهيل اعمال الباحثين بالمحميات لإنجاز أعمالهم.

ولفت إلى أن الوزيرة تتوجه الي شمال شرم الشيخ، حيث تتفقد محمية نبق وتعقد لقاء مع المجتمع المحلي بمنطقة الغرقانة، كما ستتفقد حديقة السلام الدولية وقاعات المؤتمرات الجديدة والحالية، استعدادا لاستضافة مصر للمؤتمر الرابع عشر للأطراف الموقعه علي اتفاقية التنوع البيولوجي.

كما ستعقد اجتماعا مع المحافظ خالد فوده بشأن مؤتمر " قمة المدن المستدامة صديقة البيئة " والتى ستعقد علي هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر للأطراف الموقعة علي اتفاقية التنوع البيولوجي المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر للعام الجاري.