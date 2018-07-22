video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع فى سوريا

الأحد، 22 يوليه 2018 08:43 م
وزيرا خارجية الأردن وروسيا يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع فى سوريا عودة اللاجئين السوريين
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف هاتفيا اليوم الأحد، المستجدات فى سوريا والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويقبل به الشعب السورى.

وبحسب بيان للخارجية الأردنية مساء اليوم، فقد بحث الوزيران فى اتصال هاتفى موضوع عودة اللاجئين السوريين والأفكار الروسية المطروحة للبدء بتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأكد الصفدى ولافروف فاعلية التعاون الأردنى الروسى والحرص على استمرار وتيرة التنسيق القوية بين البلدين إزاء جهود حل الأزمة السورية وتطوراتها وإزاء القضايا الإقليمية الأخرى.

كما أكدا متانة العلاقات الثنائية التى بناها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس فلاديمير بوتين على أسس صلبة من الثقة والشفافية، وبحثا سيل تطوير هذه العلاقات فى شتى المجالات.

وتناول الوزيران التطورات فى الجنوب السوري، كما أطلع الصفدى لافروف على تفاصيل عملية مرور 422 مواطنا سوريا عبر المملكة إلى حين إعادة توطينهم فى دول غربية قدمت تعهدات خطية ملزمة قانونيا بإعادة توطينهم خلال ثلاثة أشهر.

ووفقا للبيان، أذن الأردن للأمم المتحدة تنظيم عملية مرور ٤٢٢ مواطن سورى لأسباب إنسانية بعد أن تعهدت بريطانيا وألمانيا وكندا بإعادة توطينهم خلال ثلاثة أشهر. وفر هؤلاء المواطنون الذى كانوا يعملون فى الدفاع المدنى فى مناطق سيطرة المعارضة إلى الجولان المحتل بعد شن الجيش السورى هجوما فى تلك المناطق. وكان العدد المطروح أوليا حوالى 827  لكنه استقر على 422.

وكان الصفدى ولافروف التقيا فى موسكو بداية الشهر الحالى لتنسيق الجهود للتوصل لوقف لإطلاق النار فى جنوب سوريا وضمان سلامة المدنيين وتثبيتهم فى وطنهم. وبحثا التعاون من أجل التوصل لحل شامل للأزمة السورية يوقف معاناة الشعب السورى ويعيد الأمن والاستقرار الى سوريا بما يتيح البدء بعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يعترف بمد يد العون للمعارضة المسلحة فى سوريا بحجة "الإنسانية"

الفرنسية: الأردن يعلن دخول 422 سوريا للمملكة وليس 827

الأمم المتحدة تعرب عن دعمها بقاء 422 سوريا من الخوذ البيضاء فى الأردن

الاردن

روسيا

سوريا

اخبار الاردن

اخبار روسيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة