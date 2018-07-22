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الأحد، 22 يوليه 2018 01:17 م
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هجوم للجيش اليمنى على المعقل الرئيسى للحوثيين غربى "صعدة"

الأحد، 22 يوليه 2018 11:48 ص
هجوم للجيش اليمنى على المعقل الرئيسى للحوثيين غربى "صعدة" الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، لم يتم إحصاؤهم حتى الآن، فى هجوم نوعى نفذته قوات الجيش الوطنى اليمنى فى مديرية "شدا" غربى محافظة صعدة، المعقل الرئيسى للحوثيين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر القول إن مجموعة خاصة من الجيش الوطنى نفذت عملية هجومية على مواقع الحوثيين بالقرب من جبل "تويلق" فى جبهة "شدا"، كما أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع قصف مدفعى وصاروخى للتحالف العربى على مواقع الحوثيين فى مناطق متفرقة فى "شدا".

وكانت قوات الشرعية اليمنية فتحت جبهة "شدا" الحدودية مع السعودية، وهى الجبهة الخامسة فى صعدة، خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، استهدفت طائرات التحالف العربى مواقع للحوثيين فى معسكر الشرطة العسكرية بمدينة صعدة، بالإضافة إلى أهداف أخرى لهم فى مديرية الظاهر الحدودية.

يذكر أن أكثر من 20 من الحوثيين قُتلوا فى غارات جوية وقصف صاروخى للتحالف فى منطقة "الجاح" بمديرية بيت الفقيه بالحديدة.

 


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