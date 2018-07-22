video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة شرق القاهرة الكلية تواصل التحقيق فى إحباط تهريب شحنة مخدر الآيس

الأحد، 22 يوليه 2018 10:54 ص
نيابة شرق القاهرة الكلية تواصل التحقيق فى إحباط تهريب شحنة مخدر الآيس مخدرات - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

تستمع نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، لأقوال الضابط مجرى التحريات فى واقعة ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار القاهرة، وذلك بعد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، و"سمير.م.ى" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حسين.ح.ح" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أحمد م. س"، و"رمضان.ص.ص"، ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.

 

وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فرع المخدرات بمطار القاهرة يحذر من عقار "الأيس": يؤدى لانفجار شرايين المخ

المحكمة تجدد حبس 3 متهمين فى محاولة تهريب مخدر الآيس عبر مطار القاهرة

النيابة تستدعى مجرى تحريات واقعة مخدر الآيس لسماع أقواله بعد حبس المتهمين

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الداخلية

تهريب مخدرات

مخدر الآيس

عصابة مخدرات

تشكيل عصابى

مكافحة المخدرات

امن القاهرة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة