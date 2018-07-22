نيابة شرق القاهرة الكلية تواصل التحقيق فى إحباط تهريب شحنة مخدر الآيس

كتب عامر مصطفى

تستمع نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، لأقوال الضابط مجرى التحريات فى واقعة ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار القاهرة، وذلك بعد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم "محمد.ك.ع"، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، و"سمير.م.ى" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حسين.ح.ح" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أحمد م. س"، و"رمضان.ص.ص"، ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى.

وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.