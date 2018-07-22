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الأحد، 22 يوليه 2018 06:45 ص
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ننشر دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية بالأزهر الشريف

الأحد، 22 يوليه 2018 06:00 ص
ننشر دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية بالأزهر الشريف منظومة الطعون الإلكترونية
كتب لؤى على
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نشر قطاع المعاهد الأزهرية دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية والتى بدأت صباح يوم الثلاثاء الماضى الموافق 17/7/2018 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المناطق الأزهرية ولمدة شهر.
 
يذكر أن المنظومة تطبق لأول مرة بكل الإدارات التعليمية، بعد أن طبقت العام الماضى بعشرة مناطق أزهرية فقط، بحيث يتقدم الطالب للطعن بالمنطقة، ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على نموذج الإجابة ويبدى ملاحظاته ثم تظهر النتيجة.
 
كما نشر قطاع عناوين الأماكن التى يمكن للطلاب التقدم لها لتقديم الطعون بالإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية، كما يمكنك التعرف على طريقة تقديم الطعون من خلال مشاهدة هذا الفيديو
 

ولمعرفة كيفية التقدم بطلب الطعن يرجى اتباع الخطوات التالية:

 
- يذهب الطالب إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها معهده.
- ملء نموذج التظلم ودفع الرسوم المقررة بـ"الإدارة التعليمية".
- تحدد له الإدارة ميعاد التعرف على الورقة المطعون عليها.
- يذهب فى يوم المحدد للتعرف على نموذج البوكليت "الخاص به" إلى مقر الإدارة التعليمية ويقر بما فى ورقة إجابته.
- تقوم لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية بمراجعة المواد المطعون عليها بمعرفة لجنة مختصة تضم مجموعة من مستشارى المواد والمدرسين والمراجعين لمراجعة كل جزئيات المادة بالتفصيل، لتحديد ما إذا كان يستحق الطالب زيادة فى المادة المطعون عليها من عدمه.
- يُتابع الطالب بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة التظلم.
- فى حالة حصول الطالب على درجات فى التظلم، يقوم باستخراج بيان نجاح جديد من الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر، واسترداد الرسوم المقررة قانونًا فى حالة حصوله على درجات من المادة المطعون عليها.

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