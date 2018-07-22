video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نقل مئات من أعضاء "الخوذ البيضاء" السورية إلى الأردن لتوطينهم بدول غربية

الأحد، 22 يوليه 2018 08:00 ص
نقل مئات من أعضاء "الخوذ البيضاء" السورية إلى الأردن لتوطينهم بدول غربية اجلاء سوريين _ صورة أرشيفية
عمان (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الأردن، الأحد أنه وافق على مرور 800 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم فى بريطانيا وألمانيا وكندا، وذلك بعيد إعلان إسرائيل أنها قامت بإجلائهم من سوريا إلى المملكة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالى 800 مواطن سورى عبر الأردن لتوطينهم فى دول غربية هى بريطانيا وألمانيا وكندا".

وأوضح أن هذه الدول "قدمت تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم"، مؤكدا أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة مؤتمر إعادة إعمار الآثار فى سوريا والعراق تعقد اجتماعها الثالث فى بغداد

الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل أزمة سوريا

أعضاء الخوذ البيضاء

سوريا

الأردن

دول غربية

أخبار سوريا




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة