نقل مئات من أعضاء "الخوذ البيضاء" السورية إلى الأردن لتوطينهم بدول غربية

عمان (أ ف ب)

أعلن الأردن، الأحد أنه وافق على مرور 800 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم فى بريطانيا وألمانيا وكندا، وذلك بعيد إعلان إسرائيل أنها قامت بإجلائهم من سوريا إلى المملكة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالى 800 مواطن سورى عبر الأردن لتوطينهم فى دول غربية هى بريطانيا وألمانيا وكندا".

وأوضح أن هذه الدول "قدمت تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم"، مؤكدا أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة".