video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نساء "الجوف" يتظاهرن ضد الحوثيين تنديدا بقصف الميليشيا أحد الأعراس باليمن

الأحد، 22 يوليه 2018 01:58 م
نساء "الجوف" يتظاهرن ضد الحوثيين تنديدا بقصف الميليشيا أحد الأعراس باليمن مظاهرة نسائية بالجوف
إيمان حنا
إضافة تعليق

نظم نساء مدينة الحزم بمحافظة الجوف، اليوم الأحد، مظاهرة تندد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة الجوف من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية والتى راح ضحيتها ثلاثه نساء وطفلتين .

 

وأدانت النساء المتظاهرات استهداف المدنيين مِن النساء والأطفال الذين راحوا ضحية قصف عرس زواج كان قد أقيم لأحد النازحين بمدينة الحزم عاصمة الجوف، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المواطنين العزل والمناطق السكنية من القذائف والصواريخ التى تستهدفهم يوميا ويروح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال .

 

والقيت فى الوقفة كلمات من أقارب الضحايا والتى طالبت بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التى ثبت تورطهم فى حوادث الألغام والعبوات الناسفة فى الشوارع العامة وراح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء فى محافظة الجوف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات النخبة الشبوانية تقتل 6 من عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن

السفير السعودى بواشنطن: المملكة تدعم جهود الحل السياسى فى اليمن

فيديو.. جيش اليمن مدعوما بالتحالف يتقدم فى معركة صعدة ويطبق الحصار على باقم

الجوف

اليمن

الحوثيين

مجازر الحوثى

المرأة اليمنية

مظاهرة بالجوف




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة