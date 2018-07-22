نساء "الجوف" يتظاهرن ضد الحوثيين تنديدا بقصف الميليشيا أحد الأعراس باليمن

إيمان حنا

نظم نساء مدينة الحزم بمحافظة الجوف، اليوم الأحد، مظاهرة تندد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة الجوف من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية والتى راح ضحيتها ثلاثه نساء وطفلتين .

وأدانت النساء المتظاهرات استهداف المدنيين مِن النساء والأطفال الذين راحوا ضحية قصف عرس زواج كان قد أقيم لأحد النازحين بمدينة الحزم عاصمة الجوف، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المواطنين العزل والمناطق السكنية من القذائف والصواريخ التى تستهدفهم يوميا ويروح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال .

والقيت فى الوقفة كلمات من أقارب الضحايا والتى طالبت بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التى ثبت تورطهم فى حوادث الألغام والعبوات الناسفة فى الشوارع العامة وراح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء فى محافظة الجوف.