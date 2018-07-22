video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل

الأحد، 22 يوليه 2018 01:51 م
نائب رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل نائب رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالى، وزير الداخلية ماتيو سالفينى عن تأييده الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، مشيرا إلى أنه يؤيد فى الوقت نفسه سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ملف المهاجرين.

وفى تصريحات نقلتها وكالة "آكى" الإيطالية، قال سالفينى "لقد حضرت فى السابق تجمعا انتخابيا لترامب فى ولاية بنسلفانيا خلال حملته الانتخابية، وأنا أقدر أن يسير قدما على طريق تحقيق ما وعد به للناخبين، وكما فعل عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأكد سالفينى "هدفنا النهائى لا يكمن بتوزيع المهاجرين على مختلف البلدان الأوروبية، بل منعهم من دخول أوروبا والخروج من إفريقيا أصلا".

وأضاف "يجب أن نتدخل فى أفريقيا، حيث علينا وضع خطة مارشال للقارة، لتحسين ظروف المعيشة فى دول المنشأ بالنسبة للمهاجرين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان وصول المهاجرين لا يسهم فى نمو الاقتصاد، نظرا لانخفاض عدد المواليد فى الدول الأوروبية، أجاب سالفينى أن الاقتصاد إن شهد نموا فأن الأسر ستقرر إنجاب المزيد من الأطفال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القدس فى قلب العرب.. رؤساء البرلمانات العربية يدينون المجازر الإسرائيلية ويطالبون الأمم المتحدة بتوفير الحماية للفلسطنيين.. ويؤكدون: الاحتلال إلى زوال.. وعبد العال: ستظل فلسطين قضية العرب الأولى

صور.. محطات الخيانة التركية للقضية الفلسطينية.. "أردوغان" طبع مع الاحتلال الإسرائيلى فى2017.. أبرم صفقات على دماء الفلسطينيين.. وأنقذ مستوطنات يهودية من الحرائق.. ومفاجأة: شركة تركية تبنى سفارة واشنطن فى القدس

سالفينى

المهاجرين

ترامب

القدس

اسرائيل

الاعتراف الامريكى بالقدس

اخبار ايطاليا

اخبار فلسطين




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة