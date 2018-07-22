نائب رئيس وزراء إيطاليا يعلن تأييده الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل

كتبت فاطمة شوقى

أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالى، وزير الداخلية ماتيو سالفينى عن تأييده الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، مشيرا إلى أنه يؤيد فى الوقت نفسه سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ملف المهاجرين.

وفى تصريحات نقلتها وكالة "آكى" الإيطالية، قال سالفينى "لقد حضرت فى السابق تجمعا انتخابيا لترامب فى ولاية بنسلفانيا خلال حملته الانتخابية، وأنا أقدر أن يسير قدما على طريق تحقيق ما وعد به للناخبين، وكما فعل عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأكد سالفينى "هدفنا النهائى لا يكمن بتوزيع المهاجرين على مختلف البلدان الأوروبية، بل منعهم من دخول أوروبا والخروج من إفريقيا أصلا".

وأضاف "يجب أن نتدخل فى أفريقيا، حيث علينا وضع خطة مارشال للقارة، لتحسين ظروف المعيشة فى دول المنشأ بالنسبة للمهاجرين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان وصول المهاجرين لا يسهم فى نمو الاقتصاد، نظرا لانخفاض عدد المواليد فى الدول الأوروبية، أجاب سالفينى أن الاقتصاد إن شهد نموا فأن الأسر ستقرر إنجاب المزيد من الأطفال.