"مياه القناه" تنهى إصلاح خط طرد بالسويس وأعمال صيانة ببورسعيد والإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، أنه تم إنهاء إصلاح خط طرد قطر700 مم خاص بمحطة رفع زرب للصرف الصحى بمحافظة السويس، من خلال فريق عمل مكون من المهندس محمود محسن رئيس قطاع التشغيل والصيانة، والمهندس خالد عفيفى رئيس قطاع السويس، والمهندس حسن مبروك المستشار الهندسى.

وأشارعزب إلى أنه تم إنهاء الإصلاح بعد مسيرة من العمل المتواصل لمدة خمسة أيام بعزيمة وإصرار العاملين بالقطاع، حيث كانت توجد كمية كبيرة من المرافق بمسار الحفر، وكانت كفيله بعرقلة العاملين وفريق العمل إلا أنه بالعزيمة والإصرار، تم التغلب على هذه الصعاب وبذل رجال قطاع السويس جهد كبيرا فى أعمال الحفر اليدوى مع تدفق المياه من الخط.

وأشاد عزب بالمحهود المميز الذى تم بذله فى إنهاء أعمال الإصلاح وقد تم تجربة الخط واختباره، ولا يوجد أية تسريبات.

وعلى جانب آخر، فى إطارأعمال التطهير الذى تقوم به الشركة بالتنفيذ الذاتى، وفى حضور المهندس عاشور السيد رئيس قطاع بورسعيد قام رجال شبكات الزهور اليوم بالبدء بأعمال الملس بالخط العمومى من أمام محطة 11 S ، وتم الانتهاء من تطهير جميع المناطق الواصلة لمحطه 11S ومنطقة شباب المدينة، وأيضا تمت السيطرة على كسورات خطوط المياه الرئيسية بقرية السويدات بالإسماعيلية، بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك الكسورات، هى قيام أحد المواطنين بحرث الأرض فوق الخط، ما أدى إلى إحداث كسر بالخط الرئيسى المغذى للقرية، بالإضافة لوجود تسريب فى العداية الرئيسية للخط الرئيسى، وتم تعديلها، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمواطنين، حيث انتقل المهندس محمود حسونة رئيس المنطقة يرافقه فريق من المهندسين والفنيين لمعاينة الوضع على الطبيعة، وبإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية.