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الأحد، 22 يوليه 2018 07:04 م
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مناظرة 4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم تكشف حروق وتعذيب بعصى

الأحد، 22 يوليه 2018 05:36 م
مناظرة 4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم تكشف حروق وتعذيب بعصى تعذيب أطفال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، وجود أثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وأثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.

 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من اصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.

 

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.

 


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