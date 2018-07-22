مقتل 15 عنصرا من "داعش" فى قصف جوى بالعراق

بغداد (أ ش أ)

ذكر مصد أمنى عراقى بمحافظة كركوك، اليوم الأحد، أن شرطيين أصيبا خلال اعتقالهما لجماعة مسلحة حاولت استهداف قاض وسط المحافظة.

كما أعلن قائد عمليات محافظة ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاى، اليوم الأحد، مقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش الارهابى فى قصف جوي شمال شرقي المحافظة .

وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية قاموا مساء أمس بالاعتداء على نقطة مرابطة للشرطة مؤدية لمنزل قاض فى منطقة تسعين وسط كركوك"، موضحا أن الاعتداء تسبب فى إصابة شرطيين وأحد العناصر المسلحة، مشيرا إلى أنه تم التوصل لأسماء المهاجمين اللذين فرا من موقع الحادث.

يذكر أن محافظة كركوك ( الواقعة على بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد) تشهد استقرارا أمنيا بعد عمليات فرض القانون، فى وقت تسعى جماعات مسلحة إلى الإخلال بأمن المحافظة من خلال هجمات تستهدف غالبيتها المدنيين، إلا أن القوات الأمنية تحبط تلك الهجمات وتعتقل منفذيها.