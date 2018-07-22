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الأحد، 22 يوليه 2018 05:04 ص
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مقتل 10 مسلحين من بوكو حرام فى جنوب شرق النيجر

الأحد، 22 يوليه 2018 04:00 ص
مقتل 10 مسلحين من بوكو حرام فى جنوب شرق النيجر عناصر من جيش النيجر
نيامى (أ ف ب)
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أعلنت حكومة جيش النيجر، السبت أن جيشها قتل "عشرة إرهابيين" من جماعة بوكو حرام، إثر صدّه هجوما شنته الجماعة الجهادية على أحد مواقعه فى جنوب شرق البلاد القريب من الحدود مع نيجيريا.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان تلاه التلفزيون الرسمى مساء السبت، إنه "قرابة الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس-الجمعة (22,00 ت غ) تعرض موقع باروا العسكرى لهجوم من قبل جماعة بوكو حرام الارهابية. الحصيلة المؤقتة هي: فى صفوفنا مقتل جندى واصابة اثنين آخرين بجروح وفى صفوف العدو مقتل عشرة ارهابيين نتيجة الرد الحاسم لقواتنا".

وأضاف البيان أن "عمليات التمشيط التى شرعت بها قواتنا الدفاعية والامنية لا تزال مستمرة"،وتقع باروا فى منطقة نغيغمى فى مقاطعة ديفا (جنوب شرق النيجر) غير البعيدة عن بحيرة تشاد التى تعتبر شديدة الوعورة بسبب المستنقعات التى تغطى مساحات واسعة منها، مما يجعلها ملاذا آمنا يختبئ فيه جهاديو بوكو حرام.

وفى مطلع يوليو قتل ستة جنود نيجريين فى هجوم استهدف مركزا عسكريا فى منطقة "بلا برين" الواقعة ايضا فى جنوب شرق البلاد.

وفى يونيو فجّر ثلاثة انتحاريين احزمتهم الناسفة فى انحاء مختلفة من مدينة ديفا، عاصمة المقاطعة، مما اسفر عن مقتل ستة أشخاص، ومنذ فبراير 2015 تعرضت ديفا لهجمات عديدة شنتها بوكو حرام المتمركزة فى شمال شرق نيجيريا المجاورة.

 


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