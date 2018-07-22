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الأحد، 22 يوليه 2018 09:44 م
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مقتل قياديين من تنظيم داعش بقصف جوى شمال شرق ديالى بالعراق

الأحد، 22 يوليه 2018 09:14 م
مقتل قياديين من تنظيم داعش بقصف جوى شمال شرق ديالى بالعراق تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بمقتل اثنين من قيادات ما يسمى ولاية ديالى بتنظيم داعش الإرهابى، فى قصف جوى استهدف تجمعا لهم شمال شرق محافظة ديالى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن اثنين من قيادات ولاية ديالى فى "داعش" قتلا فى القصف الجوى الذى استهدف تجمعا للتنظيم فى منطقة بلكانة شمال شرق ب‍عقوبة، مؤكدا أن قصف تجمع "داعش" يعتبر ضربة قوية للتنظيم، وكشف عن تطور البعد الاستخبارى فى تعقب خلاياه.

وكان قائد عمليات ديالى أعلن صباح اليوم مقتل 15 من مسلحى داعش بقصف جوى استهدف تجمعا لهم فى منطقة بلكانة شمال شرق بعقوبة.

 


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