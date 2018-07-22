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الأحد، 22 يوليه 2018 03:41 م
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مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:18 م
مقتل شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية جثه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى شخص حتفه أثناء مشاجرة تطورت للتعدى بالأسلحة البيضاء بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية. 
 
 
حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك بوجود مشاجرة ومصاب بالقرية الخامسة أبيس -دائرة القسم.
 
وانتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من :-
" طرف أول  " م س ع  27 سنة صاحب مخبز مقيم منشيه النزهه دائره قسم باب شرق ومصاب بجرح طعني نافذ بالجهه اليسري من الصدر،و طرف ثان "م ع ا م  34سنة  سائق مقيم منطقه غيت العنب  دائره قسم شرطة كرموز.  
 
وأثناء تواجد الطرفين بأحد مطاحن الدقيق بالقرية محل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات ماليه بسبب نقل حصة المقطورة من الدقيق للمخبز الأول بالسيارة ملك الثانى وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنها.  
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من السيطرة على الموقف وضبط المتهم والأداة المستخدمة بمواجهته اعترف وتم نقل المصاب للمستشفى الشرطة وتوفى عقب وصوله وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة وتم تعيين الخدمات الأمنية "بحث - نظام" لملاحظة الحالة بالقرية محل الواقعة.
 
 

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