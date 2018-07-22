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مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء عملية إعادة العد والفرز اليدوى فى كربلاء

الأحد، 22 يوليه 2018 06:33 م
مفوضية الانتخابات العراقية تعلن انتهاء عملية إعادة العد والفرز اليدوى فى كربلاء صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، انتهاء عمليات إعادة العد والفرز اليدوى فى محافظة كربلاء، مؤكدة الاستعداد للبدء فى محافظة النجف.

وقال الناطق الرسمى للمفوضية ليث جبر -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "عمليات إعادة العد والفرز اليدوى للمراكز والمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة كربلاء انتهت اليوم".

وأضاف جبر أن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين أشرف على عملية إعادة العد والفرز اليدوى بوجود القاضى المنتدب لمكتب المحافظة"، لافتا إلى أن "المجلس سيشرع يوم غد فى عمليات العد والفرز اليدوى للمراكز والمحطات التى وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة النجف وبإشراف مباشر من مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين فضلا عن القاضى المنتدب لمحافظة النجف وذلك فى معرض بغداد الدولى".

يذكر أن مجلس المفوضين من القضاة يواصل العمل فى عد وفرز المراكز والمحطات فى المحافظات التى وردت بشأنها شكاوى وطعون.

 


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