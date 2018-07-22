معهد علوم البحار يرصد ظهور سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر

السويس- سيد نون

أكدت الدكتورة سوزان الحسانين خليفة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أنه فور ورود معلومات للمعهد عن ظهور سمكة قرش الحوت بالقرب من جزيرة الأخوين جنوب البحر الأحمر، تم إعطاء التعليمات الى لجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد للتدخل السريع للوقوف على أبعاد الحدث ورصد هذه الظاهرة.

وأفادت سوزان الحسانين، فى بيان لمعهد علوم البحار، بأن إحدى مراكب الغوص قد رصدت ظهور قرش الحوت بالقرب من جزيرة الأخ الأصغر وبالقرب منه توجد سمكة كانتا manta ray وقرش محيطى oceanic white tip shark متجهين ناحية الجنوب والتى قامت بتصويره وإبلاغ جمعية الغوص التى قامت بدورها بإبلاغ جهاز شئون البيئة.

وأوضح البيان، أن ظهور قرش الحوت فى البحر الأحمر ظاهره تتكرر سنويا خاصة فى بداية الربيع فى شمال البحر الأحمر المصرى وخلال فترة الصيف على المنطقة الجنوبية لمصر.

ومن أبرز المعلومات عن القرش الحوت هو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae. وتعيش أسماك القرش الحوت فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة ويبلغ متوسط طوله من 6 إلى 12 متر ونصف وهو من الأسماك الأليفة الغير مفترسة ويصل متوسط عمرها إلى حوالى 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالى 60 مليون سنة مضت.