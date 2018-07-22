video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معهد علوم البحار: سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر ليست مفترسة وسرعتها 5 كيلو فى الساعة

الأحد، 22 يوليه 2018 02:34 م
معهد علوم البحار: سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر ليست مفترسة وسرعتها 5 كيلو فى الساعة الدكتورة سوزان الحسانين خليفة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة سوزان الحسانين خليفة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة قرش الحوت بالقرب من جزيرة الأخوين جنوب البحر الأحمر ليست مفترسة وتصل سرعتها إلى خمسة كيلو متر فى الساعة.
 
وقالت إن سمكة القرش الحوت تعيش فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة ويبلغ متوسط طوله من 6 إلى 12 متر ونصف وهو من الأسماك الأليفة الغير مفترسة، ويصل متوسط عمرها إلى حوالى 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالى 60 مليون سنة مضت وتعيش فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة.
 
وأشارت سوزان الحسانين، إلى أنه على الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساسا وإن لم يكن حصرا على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة ويعرف فى اللهجة العامية بين الصيادين فى مصر بالبهلول أو الزيفا وتستطيع الغوص إلى عمق 700 متر، ويتواجد أكبر تجمع لقرش الحوت فى العالم بالمكسيك.
 
وأضافت سوزان الحسانين، وتتميز سمكة قرش الحوت بوجود فم واسع قد يصل اتساعه إلى 1.5 متر، ويوجد فيها ما يصل إلى 300 إلى 350 صف من الأسنان الصغيرة على شكل مصفاه، ولديها خمسة أزواج كبيرة من الخياشم، وجلد السمكه يمكن أن يصل سمكه إلى 10 سم، ولدى القرش الحوت زوج واحد من الزعانف الظهرية والصدرية و تصل سرعته 5 كيلومتر فى الساعة، واكتشف لأول مرة فى11 نوفمبر 1947 بالقرب من جزيرة باباوليس بعيدا من كراتشى باكستان، كان طوله يتجاوز 12.65 متر، ويتجاوز وزنه 21.5 طن.
 
وأكدت رئيس المعهد، أنه عثر فى يوليو 1996 على قرش حوت أنثى وهى حامل، مما يشير إلى أن هذه الحيوانات من الحيوانات البيوضة الولوده oviviviporous ويتم فيها الإخصاب داخلى ويظل البيض المخصب داخل الرحم حتى يفقس ثم تلد الصغير كامل النمو - عكس الأسماك كلها - ويصبح الصغير طوله بعد الولادة ما بين 40 إلى 60 سم لفترة طويلة، ومن المعتقد أنها تصل إلى مرحلة النضج الجنسى عند بلوغ حوالى 30 سنة، والعمر الافتراضى لها يقدر بـ 70 إلى 100 سنة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد علوم البحار يرصد ظهور سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر

السويس

البحر الأحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سمكة قرش الحوت




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة