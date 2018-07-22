معهد علوم البحار: سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر ليست مفترسة وسرعتها 5 كيلو فى الساعة

السويس- سيد نون

أكدت الدكتورة سوزان الحسانين خليفة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة قرش الحوت بالقرب من جزيرة الأخوين جنوب البحر الأحمر ليست مفترسة وتصل سرعتها إلى خمسة كيلو متر فى الساعة.

وقالت إن سمكة القرش الحوت تعيش فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة ويبلغ متوسط طوله من 6 إلى 12 متر ونصف وهو من الأسماك الأليفة الغير مفترسة، ويصل متوسط عمرها إلى حوالى 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالى 60 مليون سنة مضت وتعيش فى المحيطات الاستوائية والدافئة وتفضل البحار المفتوحة.

وأشارت سوزان الحسانين، إلى أنه على الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساسا وإن لم يكن حصرا على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة ويعرف فى اللهجة العامية بين الصيادين فى مصر بالبهلول أو الزيفا وتستطيع الغوص إلى عمق 700 متر، ويتواجد أكبر تجمع لقرش الحوت فى العالم بالمكسيك.

وأضافت سوزان الحسانين، وتتميز سمكة قرش الحوت بوجود فم واسع قد يصل اتساعه إلى 1.5 متر، ويوجد فيها ما يصل إلى 300 إلى 350 صف من الأسنان الصغيرة على شكل مصفاه، ولديها خمسة أزواج كبيرة من الخياشم، وجلد السمكه يمكن أن يصل سمكه إلى 10 سم، ولدى القرش الحوت زوج واحد من الزعانف الظهرية والصدرية و تصل سرعته 5 كيلومتر فى الساعة، واكتشف لأول مرة فى11 نوفمبر 1947 بالقرب من جزيرة باباوليس بعيدا من كراتشى باكستان، كان طوله يتجاوز 12.65 متر، ويتجاوز وزنه 21.5 طن.

وأكدت رئيس المعهد، أنه عثر فى يوليو 1996 على قرش حوت أنثى وهى حامل، مما يشير إلى أن هذه الحيوانات من الحيوانات البيوضة الولوده oviviviporous ويتم فيها الإخصاب داخلى ويظل البيض المخصب داخل الرحم حتى يفقس ثم تلد الصغير كامل النمو - عكس الأسماك كلها - ويصبح الصغير طوله بعد الولادة ما بين 40 إلى 60 سم لفترة طويلة، ومن المعتقد أنها تصل إلى مرحلة النضج الجنسى عند بلوغ حوالى 30 سنة، والعمر الافتراضى لها يقدر بـ 70 إلى 100 سنة.