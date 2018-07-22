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مطار القاهرة يشهد انطلاق 33 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية

الأحد، 22 يوليه 2018 09:46 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 33 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 26 رحلة داخلية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهة إلى المدن السياحية المصرية للاستفادة من العروض التى تقدمها مصر للطيران للسفر على متن رحلاتها في إطار خطتها لتنشيط السياحة الداخلية، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 7 رحلات أخرى إلى مديني شرم الشيخ والغردقة. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.  
 
وشهد المطار تسيير شركة مصر للطيران 9 رحلات إلى مدينة الغردقة و10 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ و3 رحلات إلى الأقصر ورحلتين الى اسوان بالإضافة إلى تسيير رحلة أخرى إلى كل من مدينة مرسي علم وبرج العرب لتقل 1984 سائحا. 
 
كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 7 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة وتوجهت مباشرة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة وكان على متنهم 623 سائح، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت منذ بداية اليوم الأحد انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.
 
 
 

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