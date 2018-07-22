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الأحد، 22 يوليه 2018 11:55 ص
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مصرع وإصابه 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق القطامية

الأحد، 22 يوليه 2018 11:46 ص
مصرع وإصابه 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق القطامية حادث تصادم -ارشيفية
السويس- سيد نون
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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين من أفراد أسرته فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية – العين السخنة، حيث تم نقل المتوفى إلى مستشفى السويس العام ونقلت زوجة المتوفى وأبنائه الثلاثة إلى مستشفى التامين الصحى بالسويس للعلاج.
 
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بمصرع " أحمد على هلال " 45 عام وإصابة 4 من أفراد أسرته فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية – العين السخنة، وقال مصدر طبى، إن زوجة المتوفى وأولاده يتم علاجهم حاليا بمستشفى التأمين الصحى بالسويس.
 
وانتقل إلى موقع الحادث قيادات شرطة مرور السويس، وتبين من المعاينة أن الإطار الأمامى للسيارة انفجر مما تسبب فى انقلاب السيارة.
 
 

 


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