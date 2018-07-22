مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

لقى شخصان مصرعهما أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بناحية قرية أبو كساة بمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين لمستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بمصرع شخصين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بناحية قرية أبو كساة بمركز إبشواى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من، "أحمد ح م" 18 سنة طالب ومقيم أبو كساة و"محمد م م" 26 سنة عامل ومقيم قرية مطرطارس مركز سنورس نتيجة سقوطهما داخل حفرة قطرها 2 متر بعمق 25 متر قاما بحفرها للتنقيب عن الآثار بمنزل الأول المكون من طابق أرضي وأول علوى على مساحة 125 مترا ملك والد الأول "ح م م" 53 سنة سائق، وبسؤاله أكد مضمون ما جاء بالفحص.

وتم ضبط أدوات الحفر المكونة من ونش رفع وكوريك وبعض الأسلاك الكهربائية وبعض الحبال، وتم نقل المتوفيين لمستشفي إبشواي المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروف الواقعة وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة برقم 2470 لسنة 2018 إدارى مركز إبشواى للعرض على النيابة العامة.