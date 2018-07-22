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مصادر: انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى بعد غد

الأحد، 22 يوليه 2018 11:37 ص
مصادر: انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى بعد غد تنسيق الجامعات 2018
كتب ــ وائل ربيعى
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كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة سينطلق بحد أقصى بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 125 ألفًا و500 طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى انتهاء الفترة المقررة للمرحلة الأولى.

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تركت الموقع مفتوحًا للطلاب لمدة نصف ساعة زيادة على المدة المقررة، لتكون فرصة لمن يقدمون على الموقع فى هذا التوقيت.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب وطالبات.

 


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