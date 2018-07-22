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الأحد، 22 يوليه 2018 09:46 م
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مستشفيات الدقهلية تستقبل 4 حالات جديدة ضمن قوائم الإنتظار للجراحات الحرجة

الأحد، 22 يوليه 2018 08:45 م
مستشفيات الدقهلية تستقبل 4 حالات جديدة ضمن قوائم الإنتظار للجراحات الحرجة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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استقبلت اليوم مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية أربعة حالات جدد للجراحات الحرجة ،مسجلة على الموقع المخصص للحالات الحرجة بالوزارة ،والتى تم توجيهها الى مستشفيات الدقهلية ،وذلك فى اطار مبادرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  ،بضرورة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الجمهورية لتخصصات الجراحات الحرجة ،

حيث استقبلت مستشفى المنصورة الدولى ثلاث حالات ،وكانت هذة الحالات ،حالة لجراحة القلب والصدر ( تغيير صمامات) ،وحالة ثانية جراحة أورام والحالة الثالثة جراحة عظام ( تغيير مفصل الركبة) ،كما إستقبلت مستشفى الرمد بالمنصورة  حالة جراحة لإذالة المياة البيضاء .

وقد أعطى الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة تعليمات مشددة  بأن الحالات التى تم استقبالها يتم تجهيزها وعمل الفحوصات اللازمة لها فورا ،وإجراء الجراحة اللازمة ،كما أوضح  أنة منذ اللحظة الاولى التى وجهت بها الوزيرة بهذا المشروع القومي والذى يهدف الى رفع المعاناه عن المرضى وتقديم خدمة صحية جيدة ،وكانت مديرية الصحة بالدقهلية من أولى المحافظات التى أبدت جاهزيتها للتنفيذ فورا لما يحول إليها من حالات،كما أوضح أنة تم تشكيل لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية برئاسته لإتخاذ كافة التدابير لإنهاء هذة الحالات والتنسيق لأى حالات جديد وتذليل كافة الصعوبات تخفيفا عن المرضى .

 

 

 


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