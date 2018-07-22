مركز النيل للإعلام ينظم ندوة "لا تمكين بلا تأهيل" للقيادات المحلية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

أكد المشاركون فى البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات المحلية والإدارية الرفيعة بمحافظة القليوبية اليوم الأحد أن الإدارة تعتبر المسئوله عن تحقيق أهداف المنظمة فى المجتمع بكفاءه وفاعليه من خلال صنع القرارات والتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابه.

جاء ذلك خلال البرنامج التدريبى الثالث الذى ينظمه مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، برعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

ناشد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، القيادات التنفيذية بأهمية ارسال مجموعة من شباب العاملين طرفهم للحصول على تلك الدورات التدريبية المجانية التى تساهم فى انجاز المهام وتطوير العمل داخل الدولاب الحكومى.

وأكد الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة ان التخطيط هو نوعا من العمل التعاونى الشامل الذى يقوم على المنهج العلمى فى البحث بقصد رسم خطة قابلة للتنفيذ فى حدود الامكانات والموارد القابلة للاستثمار.

وطالب المشاركون بضرورة الأخذ فى الاعتبار البرامج التدريبية التى يحصل عليها اى شخص عند ترشيحه لمنصب قيادى داخل وخارج الجهاز الادارى بالدولة.