مدينة شرم الشيخ تستعد لانطلاق مهرجان الفنون التشكيلية فى أغسطس المقبل

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق المهرجان العربي للفنون التشكيلية تحت عنوان "لمسات في سيناء الحضارات" تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من 1 حتي 5 أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة نيرمين شمس منظمة المهرجان، أنه من المقرر أن يشارك في المهرجان 10 دول عربية، وهى مصر والسعودية واليمن ولبنان والكويت وسوريا والإمارات وسلطنة عمان وتونس والعراق، بحضور أكثر من 35 فنانا.

وأضافت أن المهرجان يهدف إلى التبادل الثقافى والفنى بين الدول العربية وإثراء الحركة التشكيلية بمصر وتنشيط وتشجيع السياحة بجنوب سيناء، حيث إن المعرض سيعبر عن الحضارات العربية المختلفة، بالإضافة إلي أنه تم إعداد برنامج ترفيهي للفنانين العرب للتعرف علي المعالم السياحية والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها سيناء.

وأكدت علي أنه تم دعوة الدكتور حمدى أبو المعاط نقيب التشكيليين والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفن التشكيلي لحضور حفل تكريم الفنانين المشاركين الذي سيعقد في نهاية المهرجان، لافتة إلي أنه سيشارك في المهرجان كوكبة من الفنانين المصريين والعرب.