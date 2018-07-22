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محمد شبانة: تحيه لخالد صلاح لنجاح مبادرته لفرض ضرائب على إعلانات جوجل

الأحد، 22 يوليه 2018 08:33 م
محمد شبانة: تحيه لخالد صلاح لنجاح مبادرته لفرض ضرائب على إعلانات جوجل محمد شبانة
كتب محمد السيد
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أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين ،أن إعداد تشريع لفرض ضرائب على إعلانات جوجل والفيس بوك خطوة جيدة وتأخرت كثيرا، مضيفا أن الصحافة لا تحصل على حقها كاملة من هذا الأمر وأن هذا التشريع سيساهم فى حصولها على حقوقها المهدرة.

 

ووجه محمد شبانة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، التحية للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "اليوم السابع" على نجاح مبادرته التى أطلقها من قبل لاسترداد حقوق الصحافة المهدرة من إعلانات جوجل وفيس بوك.

 

ونوه محمد شبانة إلى أن إعداد تشريع لفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك سيساهم فى إحكام السيطرة على المواد الإعلانية التى تبث عبر جوجل وفيس بوك، متابعا: "ليس معقولا أن يكسب جوجل وفيس بوك مليارات وتعانى الصحافة ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مصائب اقتصادية صعبة".

 

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال اليوم، الأحد، إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.

 

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة على المعاملات التى تتم من داخل جمهورية مصر العربية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الدراسة التى تتم حاليا تشمل مسارين، الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثانى خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعى بأنواعها أو الشركات الأجنبية التى تجلب إعلانات من السوق المصرية.


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