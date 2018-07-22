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محمد بن راشد يهنئ السلطان قابوس بذكرى النهضة: قاد عمان ببصيرة استثنائية

الأحد، 22 يوليه 2018 05:21 م
محمد بن راشد يهنئ السلطان قابوس بذكرى النهضة: قاد عمان ببصيرة استثنائية محمد بن راشد
كتب أحمد جودة
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هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، بمناسبة ذكرى النهضة المباركة، مضيفا «أبارك لأخى جلالة السلطان قابوس المعظم ذكرى النهضة المباركة».

تغريدة محمد بن راشد
تغريدة محمد بن راشد

وأضاف عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر": «أبارك لأخوانى شعب عمان الشقيق مسيرة تاريخية مع هذا القائد العظيم.. الذى عرفه العرب جميعا بحكمته وحنكته، وقاد عمان ببصيرة استثنائية استحق عليها احترام العالم».

وتحتفل سلطنة عمان يوم 23 يوليو كل من عام، بالاحتفال بيوم النهضة العمانية، والذى تولى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم فى الثالث والعشرين من يوليو عام 1970.


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