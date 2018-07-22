محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة كهرباء البرلس قبل افتتاح الرئيس لها بساعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ ، قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية للها بعد غد الثلاثاء ، عبر الفيديو كنوفرانس ضمن 3 محطات سيفتتحهم الرئيس " البرلس ، بني سويف ، العاصمة الإدارية .

وأثنى المحافظ خلال تفقده للمحطة لمتابعة الترتيبات النهائية للإفتتاح على المهندسين والفنيين والعمال الذين حققوا انجازاً غير مسبوق خلال عامين ونصف منذ بدء العمل بموقع المحطة حتى الإنتهاء منها.

وأكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، أنه يتابع الإنجاز الذي تشهده محطة الكهرباء البرلس ، ليفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأخيرة خلال ساعات ، وأنه يزورها من حين لآخر ، لتقديم الشكر لكل العاملين بالموقع سواء من عمال ومهندسين ومسئولين أو الألمان من شركة " سمينز " ، وعدد من الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن المحطة تقع على بعد 16 كيلومترا من ميناء البرلس، على مساحة 250 فدانًا، وتم وضع حجر الأساس لتنفيذها يوم 30 سبتمبر 2015، بتكلفة 2 مليار يورو.

وقال نصر لـ" اليوم السابع "،إن الرئيس عيد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 234 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ.