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محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

الأحد، 22 يوليه 2018 09:30 ص
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة جولة المحافظ
قنا - هند المغربى
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قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا حملة مكبرة لإزالة تعديات عدد من المواطنين على أراضي أملاك الدولة بمركزي نجع حمادى وقفط يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 في نجع حمادي أكد محافظ قنا أن الحملة قامت بإزالة تعديات المواطنين على أراضي املاك الدولة بقرية الحلفاية بحري حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 7 فدان و 12 قيراط وتنفيذ 3 قرارات أخري تعدي بالمباني على مساحة 8650 متر مربع .

وفي قفط أوضح المحافظ انه تم تنفيذ 12 قرار إزالة تعدى بالمبانى على أراضي أملاك الدولة بقريتى القلعة والكلاحين علي مساحة 5500 متر مربع .

و تم استخدام عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة بالوحدتين المحليتين لمركزى نجع حمادي وقفط وسط تأمين كامل من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن قنا.

وأكد المحافظ علي استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات سواءاُ علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قري ومدن المحافظة موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون . 

 

 


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