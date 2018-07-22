محافظ سوهاج يحيل واقعة التلاعب فى كشوف طلاب الثانوية الصناعية للنيابة

سوهاج – عمرو خلف

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واقعة التلاعب بكشوف الطلاب وتسجيلهم لأداء الإمتحان بالشهادة الثانوية الصناعية، دون إجتيازهم النجاج فى الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة أولاد يحيي الحاجر الثانوية الصناعية بنين بإدارة دار السلام التعليمية ، مقابل مبالغ مالية بإجمالى 259 طالبا وطالبة للنيابة العامة للتحقيق ، كما قرر إيقاف مدير المدرسة ، ووكيلا شئون العاملين، وشئون الطلبة عن العمل .

وأوضح المحافظ ان أعمال التفتيش والمتابعة التى تجريها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، قد كشفت من خلال فحص مدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية الصناعية بدار السلام طلاب الإنتظام " أعمال خرسانة ، وأعمال النجارة والزخرفة ، والإعلان والتنسيق" العام الدراسى 2017 – 2018 ،من واقع كشف مناداة الحاسب الألى الصادرة من لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث قطاع القاهرة دور أول 2018، وعددهم منتظم عمال 933 تبين فقد 368 ملف وتوجد إفادة بذلك من المدرسة ، ولم يتم إضافة كل من فى الإفادة كملفات مفقودة.

كما كشفت أعمال التفتيش أنه بمراجعة أسماء الطلاب الواردة من كشوف المناداة هذا العام الصادرة من لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية ومقارنتها بنتائجهم فى الأعوام السابقة للتأكد من نجاحهم فى الصف الثانى، وذلك طبقا لكشوف الناجحين فى الأعوام السابقة الموجودة بقسم شئون الطلاب بالإدارة، تبين وجود 349 طالب منتظم لم يؤدوا إمتحانات الصف الثانى الثانوى الصناعى نهائيا، ولا توجد أسمائهم فى نتائج الأعوام السابقة، ورغم ذلك تم إدارج أسمائهم ضمن المتقدمين لإمتحانات الدبلوم هذا العام، وهذا يعنى عدم نجاحهم فى الصف الثانى، ورغم ذلك تقدموا لإمتحانات الدبلوم وذلك بالمخالفة للقانون.

وأشارت عمليات التفتيش ايضا أنه بفحص نتيجة طلاب الصف الثانى الثانوى الصناعى منتظم للعام 2016 – 2017 بالمدرسة تبين أن النتيجة غير معتمدة من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية ولا توجد عليها اية أختام.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن لجان الفحص استكملت أعمالها وتوصلت إلى وجود مزيل على الأسم بالكامل لشهادة نجاح الصف الثالث الإعدادى للطالب "ع .ص . ا" مدرسة أولاد سالم قبلى، وبفحص ملف الطالب "أ .س . ع . م" قسم العمال نظام أعمل النجارة، تبين عدم وجود شهادة مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة" داخل ملفه، وبفحص نتيجة قسم العمال 2016 – 2017 تبين أن الطالبين " أ . ع . م . ع" قسم العمال خرسانه و" ع . ح . س . ع" قسم العمال أعمال عمارة راسبان وباقيان للإعادة فى الصف الثانى 2016- 2017 وتم تسجيل أسميهما فى الصف الثالث فى كشف المتقدمين للدبلوم الفنى 2017 – 2018 وأديا الأمتحان مع العلم أنهما باقيان للإعادة بالصف الثانى الصناعى قسم العمال هذ العام .