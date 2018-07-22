محافظ بنى سويف يفتتح 7 مدارس تعليم أساسى وثانوى عام بـ32 مليون و500 ألف جنيه

بنى سويف - إيمن لطفى

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف،7 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية (إبتدائى، إعدادى، ثانوى عام) بقرى مركزى الفشن وببا، والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، حيث تنوعت ما بين "إنشاء جديد وتوسعات وإحلال جزئى"، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون و577 ألف جنيه، تخدم مايقرب من 230 ألف نسمة، بقرى (الفنت الشرقية، البرقى، طنسا بنى مالو، بنى عتمان، بنى قاسم) فضلا عن مدرسة إبتدائى بمدينة ببا، والتى ستخدم بعض المناطق بالمدينة.

وافتتح المحافظ بمركز ومدينة الفشن، مدرسة السيدة فاطمة الزهراء الإبتدائية بقرية الفنت الشرقية "توسعات" بتكلفة بلغت 5 مليون و 658 ألف جنيه، وتتكون من 20 فصلاً دراسيا، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة الشهيد محمد أحمد على صبرة الإعدادية المشتركة "إحلال جزئى" بتكلفة بلغت 4 مليون و597 ألف جنيه، والتى تضم 12 فصلاً دراسيا، علاوة على افتتاح المدرسة الإبتدائية "توسعات" بقرية البرقى بتكلفة 4 مليون و537 ألف جنيه، وتضم 11 فصل دراسى، وستخدم هذه المدارس مايزيد عن 112 ألف نسمة بقرى البرقى، والفنت الشرقية وتوابعها بمركز الفشن.

كما افتتح المحافظ بمركز ومدينة ببا، مدرسة الشهيد خالد مصطفى الإبتدائية بنات "إحلال جزئى"، بمدينة ببا، وذلك بتكلفة 2 مليون، و491 ألف جنيه، وتضم 16 فصلاً دراسيا بجانب قاعات لرياض الأطفال، ومعمل أوساط وغرفة للأنشطة، بالإضافة إلى افتتاح المدرسة الإبتدائية بنين "توسعات" بقرية بنى قاسم بتكلفة 2 مليون و789 ألف جنيه، وتضم 22 فصلاً دراسياً بجانب معامل للعلوم والأوساط، وحجرة مجالات وقاعة متعددة الأغراض، حيث تخدم المدرسة 12 ألف و472 نسمة بقرية بنى قاسم وتوابعها.

وفى مركز ببا، تم افتتاح مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسى "إنشاء جديد" بقرية بنى عتمان، وذلك بتكلفة 6 ملايين و305 ألف جنيه، على مساحة 2800 مترا تقريبا، وتضم 9 فصول دراسية، وتخدم 2152 نسمة بالقرية، وذلك بجانب افتتاح مدرسة أم القرى الثانوية المشتركة "إنشاء جديد" بقرية طنسا بنى مالو، وذلك بتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه وتتكون من 18 فصلا دراسيا بجانب معمل للعلوم والحاسب الألى وغرف للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: أعضاء مجلس النواب عن دائرتى الفشن وببا وهم: السادة النواب (جمال هندى، على أبو دولة، عبدالله مبروك، ميرفت ،ميشيل هشام سليم)، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن، والأستاذ أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة ببا، والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية.



محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المدارس



محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المدارس



محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المدارس



محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المدارس