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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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محافظ الغربية يكلف بسرعة انهاء أعمال صيانة المدارس قبل 21 أغسطس القادم

الأحد، 22 يوليه 2018 03:44 م
محافظ الغربية يكلف بسرعة انهاء أعمال صيانة المدارس قبل 21 أغسطس القادم اجتماع محافظ الغربية
الغربية – محمد طارق
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عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال الصيانه بالمدارس على مستوى المحافظة، ووضع خطط زمنيه للانتهاء منها خلال فترة الأجازة الصيفيه، لاستقبال العام الدراسى الجديد دون أى معوقات.

ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية بمتابعه الأعمال الجارية فى إنشاء المدارس الجديدة، للتأكد من الإنتهاء منها فى المواعيد المحددة، وعمل حصر لكافه المدارس التى تم الإنتهاء منها لدخولها الخدمه، واستقبال الطلبه فى العام الدراسى القادم.

وأكد صقر، على سرعة العمل والانتهاء من كافه أعمال الصيانه بالمدارس قبل21/8/2018 لانتظام العمليه التعليمه، والعمل على راحة الطلبة، وحتى يكون العام الدراسى الجديد خالى من المشاكل.

جاء ذلك فى حضور، المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (1)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس 

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (2)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (3)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (4)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (5)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (6)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (7)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (8)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 

اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس (9)
اجتماع محافظ الغربية لمناقشة اعمال صيانة المدارس

 


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