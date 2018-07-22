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مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018: 97.7% للطب و97.6% للأسنان

الأحد، 22 يوليه 2018 12:30 ص
مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018: 97.7% للطب و97.6% للأسنان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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كشفت الإحصائيات الأخيرة لنتيجة تنسيق الثانوية العامة 2018، عن مؤشرات شبه نهائية لتنسيق القبول بالجامعات، بعد التوجه لزيادة الأعداد فى بعض القطاعات الجامعية، أنه من المتوقع أن يتوقف القبول بكليات الطب بين 400.5 درجة أو 401 درجة بنسبة 97.7% أو 97.8%، وأن يتوقف الحد الأدنى لطب الأسنان 400 درجة بنسبة 97.6%، وينخفض الحد الأدنى للصيدلة إلى 395 أو 395 ونصف الدرجة بنسبة 96.3% و96.5%.

 

ومن المقرر أن يعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عصر اليوم الأحد، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من التنسيق، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده بالوزارة بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.


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المرحلة الاولى للتنسيق

التعليم العالى

تنسيق 2018




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