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لطلاب المدارس الرياضية.. تعرف على توزيع درجات الامتحانات × 9 معلومات

الأحد، 22 يوليه 2018 04:30 ص
لطلاب المدارس الرياضية.. تعرف على توزيع درجات الامتحانات × 9 معلومات الدكتور طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والآليات الخاصة بالمدارس الرياضية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية تطبق على الطلاب، على رأسها آلية توزيع درجات الطلاب فى الامتحانات، "اليوم السابع" يقدم فى 9 معلومات أبرز تلك الضوابط.

1- تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية نجاح ورسوب.
2- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النظرى. 
3- تخصص 60% من الدرجة المخصصة للامتحان العملى. 
4- تخصص 10% من الدرجة الكلية لمدى الانتظام فى التدريب الصيفى لجميع الصفوف الإعدادية والثانوية. 
5- يعقد امتحان مادة التربية الرياضية العملية والنظرية من قبل إدارة المدرسة.
6- الطالب الذى ينجح فى المواد الدراسية بالصفين الأول والثانى الإعدادى ويرسب فى امتحان الدور الثانى فى مادة التربية الرياضية يحول إلى الصف الناجح إليه بالمدارس الإعدادية العامة. 
7- فى حالة عدم حضور الطالب بالصف الثالث الثانوى بمادة التربية الرياضية يعقد له دور ثان.
8- يسدد الطالب مبلغ 500 جنيه كرسم مقابل خدمات رياضية ويتم زيادتها 7% سنويًا.
9- تصرف وجبة غذائية يوميًا للمرحلتين الإعدادية والثانوية تتناسب مع الجهد المبذول طوال فترة التدريب.
 
 

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