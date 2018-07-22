لطلاب المدارس الرياضية.. تعرف على توزيع درجات الامتحانات × 9 معلومات

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والآليات الخاصة بالمدارس الرياضية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية تطبق على الطلاب، على رأسها آلية توزيع درجات الطلاب فى الامتحانات، "اليوم السابع" يقدم فى 9 معلومات أبرز تلك الضوابط.

1- تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية نجاح ورسوب.

2- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 30% من الدرجة المخصصة للامتحان النظرى.

3- تخصص 60% من الدرجة المخصصة للامتحان العملى.

4- تخصص 10% من الدرجة الكلية لمدى الانتظام فى التدريب الصيفى لجميع الصفوف الإعدادية والثانوية.

5- يعقد امتحان مادة التربية الرياضية العملية والنظرية من قبل إدارة المدرسة.

6- الطالب الذى ينجح فى المواد الدراسية بالصفين الأول والثانى الإعدادى ويرسب فى امتحان الدور الثانى فى مادة التربية الرياضية يحول إلى الصف الناجح إليه بالمدارس الإعدادية العامة.

7- فى حالة عدم حضور الطالب بالصف الثالث الثانوى بمادة التربية الرياضية يعقد له دور ثان.

8- يسدد الطالب مبلغ 500 جنيه كرسم مقابل خدمات رياضية ويتم زيادتها 7% سنويًا.

9- تصرف وجبة غذائية يوميًا للمرحلتين الإعدادية والثانوية تتناسب مع الجهد المبذول طوال فترة التدريب.