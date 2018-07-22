لجنة تعويضات حرب الخليج تمنح الكويت 90 مليون دولار

جنيف (أ ش أ)

أعلنت لجنة تعويضات حرب الخليج فى بيان لها فى جنيف عن دفع مبلغ 90 مليون دولار إلى حكومة الكويت ضمن المطالبة الوحيدة المتبقية لها، وهى من الفئة (هاء) وقدمتها حكومة الكويت نيابة عن المؤسسة الكويتية للبترول ومنحتها اللجنة تعويضا يبلغ 14.7 مليار دولار عن الخسائر فى إنتاج النفط والمبيعات نتيجة الأضرار التى لحقت بأصول حقوق النفط الكويتية خلال الغزو العراقى للكويت، وتعد المطالبة الأكبر التى وافقت عليها لجنة التعويضات من بين كل طلبات التعويض التى قدمت لها.

كانت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة قد أنشئت فى العام 1991 وفقا لقرارى مجلس الأمن 687 و 692 لمعالجة طلبات التعويضات التى تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت فى 2 أغسطس 1990 وحيث تلقت اللجنة ما يقرب من 2.7 مليون مطالبة ووافقت على نحو 1.5 مليون مطالبة من جميع الفئات بقيمة 52.4 مليار دولار لأكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية لتوزيعها على المطالبات صاحبة الحق فى التعويض .

يذكر أن المطالبات التى وافقت عليها اللجنة ظلت تدفع من عائدات مبيعات النفط العراقى والمنتجات النفطية وبنسبة كانت حددت بخمسة فى المائة من تلك المبيعات ولكن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى واجهتها العراق فى السنوات الأخيرة تم خفض هذه النسبة لتكون 0.5 % فى عام 2017 وعلى أن تتصاعد النسبة فى السنوات التالية حتى يتم دفع التعويض المتبقى بالكامل وقد بلغ إجمالى ما دفعته اللجنة حتى الان 47.9 مليار دولار ما يترك 4.4 مليار دولار هى للمطالبة الوحيدة المتبقية للكويت.