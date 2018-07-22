كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم بسرقة قرط ذهبى من طفلة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه باستدراج طفلة والاستيلاء على قرطها الذهبى بالوراق، ونجح رجال المباحث فى تحديد هوية المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية التى رصدت المتهم.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لسرقة قرطها الذهبى على يد مجهول، حيث استدرجها المتهم أثناء لهوها بالشارع، واستولى على قرطها وفر هاربا.



ومن خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بالوراق، وبإعداد كمين له تمكن الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.